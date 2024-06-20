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40-50 КАБів “прилітають” на день по селу Липці та його околицях – боєць НГУ

Події 19:55   20.06.2024
Олена Нагорна
40-50 КАБів “прилітають” на день по селу Липці та його околицях – боєць НГУ

40-50 КАБів “прилітають” на день по селу Липці Харківської області та його околицях, розповів в етері нацмарафону Байкал – боєць 2-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ “Омега”.

Вони надзвичайно активно застосовують авіаційні засоби. Це, звичайно, неприємно, але ми намагаємося виходити з того, що є. І та тактика дійсно погоджується з тактикою, яку вони застосовували в Авдіївці й у Бахмуті… Було б дуже добре, якби було більше протиповітряної оборони. Але це, скоріше, питання не до нас, як до країни й до нашого військово-політичного керівництва, а більше до партнерів – щодо надання ними систем ППО для Харкова або систем протиракетної оборони для даного напрямку“, – констатував захисник.

Він також зазначив, що Липці, як і Вовчанськ, залишаються основною метою російського угруповання. Ворог застосовує КАБи, артилерію, FPV-дрони, почав використовувати ФАБ-3000.

“Тому що Липці знаходяться на висоті, це одна з панівних висот на даному напрямку. Щодо того, чи підтягують російські війська свої резерви, так, звичайно, підтягують. Тобто інтенсивність боїв збільшилась на даному напрямку. Штурми почастішали, ворожа артилерія частіше працює. Але, в принципі, ми справляємося, навіть відбиваємо позиції й рухаємося вперед до державного кордону”, – додав Байкал.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 19:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-50 КАБів “прилітають” на день по селу Липці Харківської області та його околицях, розповів в етері нацмарафону Байкал – боєць 2-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ “Омега”.".