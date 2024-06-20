40-50 КАБов «прилетают» в день по селу Липцы и его окрестностям — боец НГУ

40-50 КАБов «прилетают» в день по селу Липцы Харьковской области и его окрестностям, рассказал в эфире нацмарафона Байкал — боец 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ «Омега».

«Они чрезвычайно активно применяют авиационные средства. Это, конечно, неприятно, но мы стараемся исходить из того, что есть. И та тактика действительно согласуется с тактикой, которую они применяли в Авдеевке и в Бахмуте… Было бы очень хорошо, если бы было больше противовоздушной обороны. Но это, скорее, вопрос не к нам, как к стране и к нашему военно-политическому руководству, а больше к партнерам — относительно предоставления ними систем ПВО для Харькова или систем противоракетной обороны для данного направления. Потому что авиация бьет, нужно сбивать», — констатировал защитник.

Он также отметил, что Липцы, как и Волчанск, остаются основной целью для российской группировки. Враг применяет КАБы, артиллерию, FPV-дроны, начал использовать ФАБ-3000.

«Потому что Липцы находятся на высоте, это одна из господствующих высот на данном направлении. Относительно того, подтягивают ли российские войска свои резервы, да, конечно, подтягивают. То есть интенсивность боев увеличилась на данном направлении. Штурмы участились, вражеская артиллерия чаще работает. Но, в принципе, мы справляемся, даже отбиваем позиции и движемся вперед к государственной границе», — добавил Байкал.