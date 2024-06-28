РФ закидає Харківщину авіабомбами: де зафіксували «прильоти», повідомив ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Харківщині перебуває під постійними атаками ворожої авіації, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Зі сторони Бєлгорода окупанти завдали три удари 7 КАБами по населеному пункту Липці, два удари 6 КАБами – по Стариці, 4 КАБи окупанти скинули на Миколаївку, ще по три – на Варварівку та Веселе. Вовчанські Хутори уразили двома керованими авіаційними бомбами.
Водночас, тривають бої в районі Вовчанська. На даний час українські воїни відбили чотири з п’яти штурмів противника.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиация, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 14:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщині перебуває під постійними атаками ворожої авіації, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".