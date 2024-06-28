РФ закидає Харківщину авіабомбами: де зафіксували «прильоти», повідомив ГШ

Харківщині перебуває під постійними атаками ворожої авіації, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Зі сторони Бєлгорода окупанти завдали три удари 7 КАБами по населеному пункту Липці, два удари 6 КАБами – по Стариці, 4 КАБи окупанти скинули на Миколаївку, ще по три – на Варварівку та Веселе. Вовчанські Хутори уразили двома керованими авіаційними бомбами.

Водночас, тривають бої в районі Вовчанська. На даний час українські воїни відбили чотири з п’яти штурмів противника.