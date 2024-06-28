Постраждали 13 приватних будинків – Терехов про «приліт» ФАБ-500 по Харкову
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив, що у Харкові останнім часом щодня лунають вибухи.
«На жаль, не було виключення і вчора. Коли був вперше по території Харкова ФАБ-500. На щастя, він не вибухнув. Постраждали 13 приватних будинків, гуртожиток, навчальний заклад, було 5 людей, які отримали різного ступеня поранення», – сказав мер.
Він також додав, що у травні Харків пережив 76 обстрілів. Однак після того, як українські військові отримали дозвіл бити західною зброєю по території РФ, у місті деякий час було тихо.
«Були ліквідовані установки, які обстрілювали Харків, це С-300, С-400. Був певний період часу коли Харків був без обстрілів і трошки полегше нам було. Але розпочали бити по Харкову КАБами, зараз ФАБами. Б’ють з літаків, з території РФ, які підлітають на певну відстань від кордону з Україною», – додав Терехов.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові 27 червня близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані. Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 у Харків, повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Внаслідок удару п’ятеро постраждалих, одна ФАБ-500 не розірвалася.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, КАБ, обстріли, терехов, удар, ФАБ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив, що у Харкові останнім часом щодня лунають вибухи.".