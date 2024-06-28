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Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову

Общество 12:37   28.06.2024
Виктория Яковенко
Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что в Харькове в последнее время каждый день раздаются взрывы.

«К сожалению, не было исключения и вчера. Когда был впервые на территории Харькова ФАБ-500. К счастью, он не взорвался. Пострадали 13 частных домов, общежитие, учебное заведение, было 5 человек, получивших разную степень ранения», — сказал мэр.

Он также добавил, что в мае Харьков пережил 76 обстрелов. Однако после того, как украинские военные получили разрешение бить западным оружием по территории РФ, в городе некоторое время было тихо.

«Были ликвидированы обстреливавшие Харьков установки, это С-300, С-400. Был определенный период времени, когда Харьков был без обстрелов и немного легче нам было. Но начали бить по Харькову КАБами, сейчас ФАБами. Бьют с самолетов, с территории РФ, подлетающих на определенное расстояние от границы с Украиной», — добавил Терехов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове 27 июня около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены. Россияне впервые ударили ФАБ-500 по Харькову, сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. В результате удара пятеро пострадавших, одна бомба ФАБ-500 не разорвалась.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что в Харькове в последнее время каждый день раздаются взрывы.".