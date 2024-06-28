Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

РФ забрасывает Харьковщину КАБами: где зафиксировали «прилеты», сообщил ГШ

Общество 14:07   28.06.2024
Виктория Яковенко
РФ забрасывает Харьковщину КАБами: где зафиксировали «прилеты», сообщил ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Со стороны Белгорода оккупанты нанесли три удара 7 КАБ по населенному пункту Липцы, два удара 6 КАБ — по Старице, 4 КАБ оккупанты сбросили на Николаевку, еще по три — на Варваровку и Веселое. Волчанские Хутора поразили двумя управляемыми авиационными бомбами.

В то же время продолжаются бои в районе Волчанска. Сейчас украинские воины отбили четыре из пяти штурмов противника.

Читайте также: Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
28.06.2024, 14:35
Главные новости Харькова 28 июня: обстрелы, расширили зону эвакуации
Главные новости Харькова 28 июня: обстрелы, расширили зону эвакуации
28.06.2024, 14:53
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
27.06.2024, 11:21
Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову
Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову
28.06.2024, 12:37
В Харькове живет более миллиона человек – Терехов про реакцию на тревоги
В Харькове живет более миллиона человек – Терехов про реакцию на тревоги
28.06.2024, 12:55

Новости по теме:

13:39
Враг трижды атаковал у Волчанска, сбросил более 20 КАБов на Харьковщину – ГШ
15:37
Армия РФ из авиации ударила по поселку на Харьковщине – Задоренко
19:22
Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска — Генштаб ВСУ на 19:00
15:36
РФ из авиации ударила по селу на Чугуевщине: ранена пенсионерка (фото)
15:58
Из авиации РФ ударила по двум районам Харькова — прокуратура (видео)

Вы читали новость: «РФ забрасывает Харьковщину КАБами: где зафиксировали «прилеты», сообщил ГШ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 14:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".