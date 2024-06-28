РФ забрасывает Харьковщину КАБами: где зафиксировали «прилеты», сообщил ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
Со стороны Белгорода оккупанты нанесли три удара 7 КАБ по населенному пункту Липцы, два удара 6 КАБ — по Старице, 4 КАБ оккупанты сбросили на Николаевку, еще по три — на Варваровку и Веселое. Волчанские Хутора поразили двумя управляемыми авиационными бомбами.
В то же время продолжаются бои в районе Волчанска. Сейчас украинские воины отбили четыре из пяти штурмов противника.
Читайте также: Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ забрасывает Харьковщину КАБами: где зафиксировали «прилеты», сообщил ГШ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".