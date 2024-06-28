РФ забрасывает Харьковщину КАБами: где зафиксировали «прилеты», сообщил ГШ

Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Со стороны Белгорода оккупанты нанесли три удара 7 КАБ по населенному пункту Липцы, два удара 6 КАБ — по Старице, 4 КАБ оккупанты сбросили на Николаевку, еще по три — на Варваровку и Веселое. Волчанские Хутора поразили двумя управляемыми авиационными бомбами.

В то же время продолжаются бои в районе Волчанска. Сейчас украинские воины отбили четыре из пяти штурмов противника.