Сирський відвідав бригади, що ведуть бої у Вовчанську та під Харковом
Фото: фейсбук головнокомандувача ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом тижня відвідав практично всі бригади, які воюють на сході країни. Серед них були й ті, що ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.
За підсумками цієї роботи Сирський поінформував, що на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському та Харківському напрямках тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності.
Головнокомандувач виділив ситуацію на Покровському напрямку, назвавши її складною. На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, зазначив Сирський, натомість лінія активного фронту збільшилася.
“На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. Ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БпЛА противника. Водночас на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців”, – розповів він.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом тижня відвідав практично всі бригади, які воюють на сході країни. Серед них були й ті, що ведуть бої у Вовчанську та під Харковом".