Сирський відвідав бригади, що ведуть бої у Вовчанську та під Харковом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом тижня відвідав практично всі бригади, які воюють на сході країни. Серед них були й ті, що ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

За підсумками цієї роботи Сирський поінформував, що на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському та Харківському напрямках тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності.

Головнокомандувач виділив ситуацію на Покровському напрямку, назвавши її складною. На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, зазначив Сирський, натомість лінія активного фронту збільшилася.