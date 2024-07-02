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Сырский посетил бригады, ведущие бои в Волчанске и под Харьковом

Политика 18:41   02.07.2024
Елена Нагорная
Сырский посетил бригады, ведущие бои в Волчанске и под Харьковом Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение недели посетил практически все бригады, которые воюют на востоке страны. Среди них были и те, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом.

По итогам этой работы Сырский проинформировал, что на Покровском, Кураховском, Времовском, Торецком, Краматорском и Харьковском направлениях продолжаются жесткие боевые действия различной интенсивности.

Главнокомандующий выделил ситуацию на Покровском направлении, назвав ее сложной. На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, отметил Сырский, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

«В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими. Еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БпЛА противника. Вместе с тем на нашей стороне преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV-дронов, и мастерство операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов», — рассказал Сырский.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение недели посетил практически все бригады, которые воюют на востоке страны. Среди них были и те, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом.".