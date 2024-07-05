“Самостріл генерала Лапіна” – Коваленко про бої в Сотницькому Козачку

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що командувач російського УВ “Північ”, щоб урятуватися після провального наступу на Харківщині, й надалі “відкриватиме нові фронти”. І це може нагадати союзникам України про дозвіл бити по РФ ATACMS.

Бої в селі Сотницький Козачок у Золочівській громаді Харківщини Коваленко назвав “самострілом генерала Лапіна”. Оглядач нагадав, що до цього села російські ДРГ заходили неодноразово після втечі окупантів із Харківської області у 2022 році. Село знаходиться просто на кордоні – навіть не за 500 метрів від нього. І проблема з російськими ДРГ у ньому – не унікальна, така загроза характерна для всього українського прикордоння. При цьому у РФ бої “на новій ділянці фронту” подають майже як сенсацію.

“Російські пропагандистські майданчики від цієї новини взагалі зайшлися в екстазі за відсутності будь-яких позитивних новин з плацдарму епічного наступу УВ “Північ”, – зазначив Коваленко.

За його словами, “буденне явище з 2022 року, захід ДРГ у село на кордоні, намагаються вивести на рівень відкриття нового фронту”.

Навіщо це росіянам, зрозуміти не складно, вважає оглядач.

“УВ “Північ” серйозно облажалося в Харківській області. Наступ на Липці не дав очікуваного результату. РОВ другий місяць перемелюються в районі Глибокого, без будь-якої перспективи прориву до Липців. У повністю стертому з лиця землі Вовчанську в них ситуація не краща. У руїнах їм дуже важко воюється й думаю, до кінця літа СОУ витіснять їх із міста, можливо, навіть за вересову пустку, до Плетенівки”, – зазначив Олександр Коваленко.

Такий сценарій він вважає цілком ймовірним, якщо окупанти з УВ “Північ” не отримають суттєвого посилення – у вигляді кількох бригад.

“За наявності такого посилення, РОВ зможуть утримувати північ Вовчанська як мінімум до середини осені. Чому до середини осені? Скажімо так, це сезон чергових нюансів, з вельми непередбачуваним розвитком подій… Але, якщо розпочнеться процес відступу РОВ з-під Вовчанська чи Липців, то провальний наступ УВ “Північ” заграє новими фарбами. Наприклад, у генерал-полковника Олександра Лапіна виявляться якісь рахунки, де непосильною працею було накрадено кілька десятків мільярдів рублів, а то й сотня-друга”, – натякнув Коваленко.

Саме так розвиваються зараз долі багатьох російських високопоставлених військових. Буквально 4 липня Інститут вивчення війни повідомив про арешт чергового полковника – командира 83-ї гвардійської повітряно-десантно-штурмової бригади полковника Артема Городілова. Комбрига, чиї підлеглі не змогли зробити нічого корисного для армії загарбників на Харківському напрямку, затримали за підозрою в шахрайстві.

“Щоб зовсім не бути списаним з рахунків, демонструючи якесь ККД, але при цьому через брак достатнього ресурсу, Лапін імітуватиме відкриття нових фронтів, організовуючи рейди ДРГ у прикордонні й далі. Рефлексія на кількість і пафос, але ніяк не на якість і доцільність”, – прокоментував військово-політичний оглядач “Інформаційного спротиву”.

При цьому Олександр Коваленко нагадав обіцянку союзників “розглянути” узгодження ударів ATACMS углиб РФ у разі, якщо росіяни розширять фронт.

“Так фронт, виходить, уже розширився, і російські пропагандисти радісно плескають у долоні цій обставині. То що там з ATACMS?” – підсумував Коваленко.