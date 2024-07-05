«Самострел генерала Лапина» — Коваленко о боях в Сотницком Казачке

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что командующий российской ГВ «Север», чтобы спастись после провального наступления на Харьковщине, будет и дальше «открывать новые фронты». И это может напомнить союзникам Украины про разрешение бить по РФ ATACMS.

Бои в селе Сотницкий Казачок в Золочевской громаде Харьковщины Коваленко назвал «самострелом генерала Лапина». Обозреватель напомнил, что в это село российские ДРГ заходили неоднократно после бегства оккупантов из Харьковской области в 2022 году. Село находится прямо на границе — даже не в 500 метрах от нее. И проблема с российскими ДРГ в нем — не уникальная, такая угроза характерна для всего украинского приграничья. При этом в РФ бои «на новом участке фронта» преподносят чуть ли не как сенсацию.

«Российские пропагандистские площадки от этой новости и вовсе зашлись в экстазе при отсутствии каких-либо позитивных новостей с плацдарма эпического наступления ГВ «Север», — отметил Коваленко.

По его словам, «обыденное явление с 2022 года, заход ДРГ в село на границе, пытаются вывести на уровень открытия нового фронта».

Зачем это россиянам, понять не сложно, считает обозреватель.

«ГВ «Север» серьезно облажалась в Харьковской области. Наступление на Липцы не дало ожидаемого результата. РОВ второй месяц перемалываются в районе Глубокого, без какой-либо перспективы прорыва к Липцам. В полностью стертом с лица земли Волчанске у них ситуация не лучше. В руинах им очень тяжело воюется и думаю, до конца лета СОУ вытеснят их из города, возможно, даже за вересковую пустошь, к Плетеневки», — отметил Александр Коваленко.

Такой сценарий он считает вполне вероятным, если оккупанты из ГВ «Север» не получат существенное усиление — в виде нескольких бригад.

«При наличии такого усиления, РОВ смогут удерживать север Волчанска как минимум до середины осени. Почему до середины осени? Скажем так, это сезон очередных нюансов, с весьма непредсказуемым развитием событий… Но, если начнется процесс отступления РОВ из-под Волчанска или Липцев, то провальное наступление ГВ «Север» заиграет новыми красками. Например, у генерал-полковника Александра Лапина обнаружатся некие счета, где непосильным трудом было наворовано несколько десятков миллиардов рублей, а то и сотня-другая», — намекнул Коваленко.

Именно подобным образом развиваются сейчас судьбы многих российских высокопоставленных военных. Буквально 4 июля Институт изучения войны сообщил об аресте очередного полковника — командира 83-й гвардейской воздушно-десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова. Комбрига, чьи подчиненные не смогли сделать ничего полезного для армии захватчиков на Харьковском направлении, задержали по подозрению в мошенничестве.

«Чтобы совсем не быть списанным со счетов, демонстрируя некое КПД, но при этом за неимением достаточного ресурса, Лапин будет имитировать открытие новых фронтов, организовывая рейды ДРГ в приграничье и дальше. Рефлексия на количество и пафос, но никак не на качество и целесообразность», — прокомментировал военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления».

При этом Александр Коваленко напомнил обещание союзников «рассмотреть» согласование ударов ATACMS вглубь РФ в случае, если россияне расширят фронт.

«Так фронт, выходит, уже расширился, и российские пропагандисты радостно хлопают в ладоши данному обстоятельству. Так что там с ATACMS?» — подытожил Коваленко.