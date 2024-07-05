Спека у Харкові: як рятуються тварини, показали в екопарку (відео)

У харківському екопарку показали, як рятуються тварини від спеки.

«Зараз літо в самому розпалі, а тому на вулиці справжня спека. Від сонця намагаються сховатися не тільки люди, але й тварини. Ось, наприклад, наша нутрія на Лебединому озері спочатку поплавала в прохолодній водичці, а тепер сидить у затінку та вичищає своє руденьке хутро. Взагалі нутрії під час такої спеки люблять сидіти під деревами поблизу води або лежати на камінні», – написали у пресслужбі парку.

Відео: пресслужба харківського екопарку