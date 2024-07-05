Спека у Харкові: як рятуються тварини, показали в екопарку (відео)
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У харківському екопарку показали, як рятуються тварини від спеки.
«Зараз літо в самому розпалі, а тому на вулиці справжня спека. Від сонця намагаються сховатися не тільки люди, але й тварини. Ось, наприклад, наша нутрія на Лебединому озері спочатку поплавала в прохолодній водичці, а тепер сидить у затінку та вичищає своє руденьке хутро. Взагалі нутрії під час такої спеки люблять сидіти під деревами поблизу води або лежати на камінні», – написали у пресслужбі парку.
Відео: пресслужба харківського екопарку
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку показали, як рятуються тварини від спеки.".