Жара в Харькове: как спасаются животные, показали в экопарке (видео)

В харьковском экопарке показали, как спасаются животные от жары.

«Сейчас лето в самом разгаре, а поэтому на улице настоящая жара. От солнца пытаются спрятаться не только люди, но и животные. Вот, например, наша нутрия на Лебедином озере сначала поплавала в прохладной водичке, а теперь сидит в тени и вычищает свой рыжий мех. Вообще нутрии во время такой жары любят сидеть под деревьями у воды или лежать на камнях», — написали в пресс-службе парка.

Видео: пресс-служба харьковского экопарка