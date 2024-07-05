Жара в Харькове: как спасаются животные, показали в экопарке (видео)
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В харьковском экопарке показали, как спасаются животные от жары.
«Сейчас лето в самом разгаре, а поэтому на улице настоящая жара. От солнца пытаются спрятаться не только люди, но и животные. Вот, например, наша нутрия на Лебедином озере сначала поплавала в прохладной водичке, а теперь сидит в тени и вычищает свой рыжий мех. Вообще нутрии во время такой жары любят сидеть под деревьями у воды или лежать на камнях», — написали в пресс-службе парка.
Видео: пресс-служба харьковского экопарка
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке показали, как спасаются животные от жары.".