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Жара в Харькове: как спасаются животные, показали в экопарке (видео)

Общество 12:12   05.07.2024
Виктория Яковенко
Жара в Харькове: как спасаются животные, показали в экопарке (видео) скриншот

В харьковском экопарке показали, как спасаются животные от жары.

«Сейчас лето в самом разгаре, а поэтому на улице настоящая жара. От солнца пытаются спрятаться не только люди, но и животные. Вот, например, наша нутрия на Лебедином озере сначала поплавала в прохладной водичке, а теперь сидит в тени и вычищает свой рыжий мех. Вообще нутрии во время такой жары любят сидеть под деревьями у воды или лежать на камнях», — написали в пресс-службе парка.

Видео: пресс-служба харьковского экопарка

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке показали, как спасаются животные от жары.".