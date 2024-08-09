Мешканців небезпечних районів Харківщини безплатно евакуйовують на Закарпаття
ХОВА спільно з волонтерами та правоохоронцями проводять заходи щодо евакуації цивільних до інших регіонів України. Наразі людей безплатно вивозять до Закарпатської області.
Для цього виділили вагон у поїзді за маршрутом Харків-Мукачеве, повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, передає пресслужба обладміністрації.
“Для безоплатного перевезення громадян 2 серпня за попередньою домовленістю з Закарпатською ОВА потягом було евакуйовано до Мукачева з наступним поселенням дев’ять осіб, у тому числі одну дитину, які до цього були евакуйовані з небезпечних районів Харківської області та тимчасово мешкали в обласному центрі”, – зазначив Сокол.
Щодо евакуації дітей із сім’ями, то, за даними ХОВА, із Золочівської та Вовчанської громад ще необхідно вивезти 42 неповнолітніх. Загалом евакуації з прифронтових та прикордонних населених пунктів підлягали 186 дітей, 144 з них уже вивезли із родинами до безпечніших районів області.
На Харківщині працює цілодобова “гаряча лінія” з евакуації: 0 800 33 92 91.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 20:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА спільно з волонтерами та правоохоронцями проводять заходи щодо евакуації цивільних до інших регіонів України. Наразі людей безплатно вивозять до Закарпатської області.".