Мешканців небезпечних районів Харківщини безплатно евакуйовують на Закарпаття

ХОВА спільно з волонтерами та правоохоронцями проводять заходи щодо евакуації цивільних до інших регіонів України. Наразі людей безплатно вивозять до Закарпатської області.

Для цього виділили вагон у поїзді за маршрутом Харків-Мукачеве, повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, передає пресслужба обладміністрації.

“Для безоплатного перевезення громадян 2 серпня за попередньою домовленістю з Закарпатською ОВА потягом було евакуйовано до Мукачева з наступним поселенням дев’ять осіб, у тому числі одну дитину, які до цього були евакуйовані з небезпечних районів Харківської області та тимчасово мешкали в обласному центрі”, – зазначив Сокол.

Щодо евакуації дітей із сім’ями, то, за даними ХОВА, із Золочівської та Вовчанської громад ще необхідно вивезти 42 неповнолітніх. Загалом евакуації з прифронтових та прикордонних населених пунктів підлягали 186 дітей, 144 з них уже вивезли із родинами до безпечніших районів області.

На Харківщині працює цілодобова “гаряча лінія” з евакуації: 0 800 33 92 91.

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