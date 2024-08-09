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Жителей опасных районов Харьковщины бесплатно эвакуируют на Закарпатье

Общество 20:58   09.08.2024
Елена Нагорная
Жителей опасных районов Харьковщины бесплатно эвакуируют на Закарпатье Фото: АО «Укрзалізниця»

ХОВА совместно с волонтерами и правоохранителями проводят мероприятия по эвакуации гражданских в другие регионы Украины. Сейчас людей бесплатно вывозят в Закарпатскую область.

Для этого выделили вагон в поезде по маршруту Харьков-Мукачево, сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, передает пресс-служба обладминистрации.

«Для бесплатной перевозки граждан 2 августа по предварительной договоренности с Закарпатской ОВА поездом были эвакуированы в Мукачево с последующим поселением девять человек, в том числе один ребенок, которые до этого были эвакуированы из опасных районов Харьковской области и временно проживали в областном центре», — отметил Сокол.

Что касается эвакуации детей с семьями, то, по данным ХОВА, из Золочевской и Волчанской громад еще необходимо вывезти 42 несовершеннолетних. Всего эвакуации из прифронтовых и приграничных населенных пунктов подлежали 186 детей, 144 из них уже вывезли с семьями в более безопасные районы области.

В Харьковской области работает круглосуточная «горячая линия» по эвакуации: 0 800 33 92 91.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 20:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА совместно с волонтерами и правоохранителями проводят мероприятия по эвакуации гражданских в другие регионы Украины. Сейчас людей бесплатно вывозят в Закарпатскую область.".