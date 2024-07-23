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Почти сотню детей принудительно эвакуировали из опасных громад Харьковщины

Общество 19:26   23.07.2024
Елена Нагорная
Почти сотню детей принудительно эвакуировали из опасных громад Харьковщины Фото: Олег Синегубов

92 ребенка с семьями вывезли из опасных населенных пунктов Харьковской области в рамках принудительной эвакуации.

Так, 40 детей выехали из Боровской громады, 32 — из Волчанской и 20 — из Кондрашевской, рассказали в пресс-службе ХОВА.

«Принудительная эвакуация семей с детьми происходит из опасных для проживания населенных пунктов Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области. Призываем жителей сохранить жизнь и временно покинуть территории, которые обстреливаются врагом! Круглосуточно и бесплатно звоните: 0800339291», — говорится в сообщении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ребенка с семьями вывезли из опасных населенных пунктов Харьковской области в рамках принудительной эвакуации.".