Почти сотню детей принудительно эвакуировали из опасных громад Харьковщины

92 ребенка с семьями вывезли из опасных населенных пунктов Харьковской области в рамках принудительной эвакуации.

Так, 40 детей выехали из Боровской громады, 32 — из Волчанской и 20 — из Кондрашевской, рассказали в пресс-службе ХОВА.

«Принудительная эвакуация семей с детьми происходит из опасных для проживания населенных пунктов Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области. Призываем жителей сохранить жизнь и временно покинуть территории, которые обстреливаются врагом! Круглосуточно и бесплатно звоните: 0800339291», — говорится в сообщении.