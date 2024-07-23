Почти сотню детей принудительно эвакуировали из опасных громад Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
92 ребенка с семьями вывезли из опасных населенных пунктов Харьковской области в рамках принудительной эвакуации.
Так, 40 детей выехали из Боровской громады, 32 — из Волчанской и 20 — из Кондрашевской, рассказали в пресс-службе ХОВА.
«Принудительная эвакуация семей с детьми происходит из опасных для проживания населенных пунктов Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области. Призываем жителей сохранить жизнь и временно покинуть территории, которые обстреливаются врагом! Круглосуточно и бесплатно звоните: 0800339291», — говорится в сообщении.
Читайте также: Из-за обстрелов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, Харьков, хова, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти сотню детей принудительно эвакуировали из опасных громад Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ребенка с семьями вывезли из опасных населенных пунктов Харьковской области в рамках принудительной эвакуации.".