Из-за обстрелов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации
На Совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов Харьковщины.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Речь идет о:
🔹 Селах Загрызово, Малеевка, Шейковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района. Известно, что в этих населенных пунктах проживают 12 детей из 7 семей.
🔹 В Богодуховском районе подлежат эвакуации 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики.
🔹 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошевка Кондрашевской громады Купянского района.
🔹 112 детей с родителями из 5 округов: Белоколодского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.
Решение было принято в связи с усилением вражеских обстрелов, отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, обстрелы, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов Харьковщины.".