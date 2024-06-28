Из-за обстрелов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации

На Совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов Харьковщины.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Речь идет о:

🔹 Селах Загрызово, Малеевка, Шейковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района. Известно, что в этих населенных пунктах проживают 12 детей из 7 семей.

🔹 В Богодуховском районе подлежат эвакуации 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики.

🔹 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошевка Кондрашевской громады Купянского района.

🔹 112 детей с родителями из 5 округов: Белоколодского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.

Решение было принято в связи с усилением вражеских обстрелов, отметил Синегубов.

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