Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Из-за обстрелов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации

Общество 14:47   28.06.2024
Виктория Яковенко
Из-за обстрелов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации Фото: Олег Синегубов

На Совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов Харьковщины.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Речь идет о:

🔹 Селах Загрызово, Малеевка, Шейковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района. Известно, что в этих населенных пунктах проживают 12 детей из 7 семей.

🔹 В Богодуховском районе подлежат эвакуации 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики.

🔹 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошевка Кондрашевской громады Купянского района.

🔹 112 детей с родителями из 5 округов: Белоколодского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.

Решение было принято в связи с усилением вражеских обстрелов, отметил Синегубов.

Читайте также: О принудительной эвакуации семей с детьми из 2 сел Харьковщины думают в ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
28.06.2024, 14:35
Главные новости Харькова 28 июня: обстрелы, расширили зону эвакуации
Главные новости Харькова 28 июня: обстрелы, расширили зону эвакуации
28.06.2024, 14:53
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
27.06.2024, 11:21
Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову
Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову
28.06.2024, 12:37
В Харькове живет более миллиона человек – Терехов про реакцию на тревоги
В Харькове живет более миллиона человек – Терехов про реакцию на тревоги
28.06.2024, 12:55

Новости по теме:

12:38
Сбежали к крестному: в Харькове нашли детей, чью мать лишили родительских прав
21:25
До 12 человек выросло число пострадавших в результате обстрела РФ Дергачей
22:43
В первой подземной школе Харькова уже нет свободных мест — Терехов (видео)
14:17
Синегубов об угрозе для Боровой: могут объявить принудительную эвакуацию детей
14:33
В Польше растет число тех, кто плохо относится к беженцам из Украины – опрос

Вы читали новость: «Из-за обстрелов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов Харьковщины.".