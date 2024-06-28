Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації

На Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Йдеться про:

🔹 Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. Відомо, що у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин.

🔹 У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сел Олександрівка та Скорики.

🔹 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.

🔹 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленням ворожих обстрілів, зазначив Синєгубов.

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