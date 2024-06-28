Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації

Суспільство 14:47   28.06.2024
Вікторія Яковенко
Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації Фото: Олег Синєгубов

На Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів Харківщини. 

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Йдеться про:

🔹 Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. Відомо, що у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин.

🔹 У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сел Олександрівка та Скорики.

🔹 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.

🔹 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленням ворожих обстрілів, зазначив Синєгубов.

Читайте також: Примусову евакуацію родин з дітьми з двох сіл на Харківщині розглядає ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Битва на Харківщині у травні 2024 року принесла найбільше втрат РФ – NYT
Битва на Харківщині у травні 2024 року принесла найбільше втрат РФ – NYT
28.06.2024, 14:50
Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації
Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації
28.06.2024, 14:47
Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes
Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes
28.06.2024, 10:10
Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті
Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті
28.06.2024, 14:35
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
27.06.2024, 16:05
РФ закидає Харківщину авіабомбами: де зафіксували «прильоти», повідомив ГШ
РФ закидає Харківщину авіабомбами: де зафіксували «прильоти», повідомив ГШ
28.06.2024, 14:07

Новини за темою:

12:38
Втекли до хрещеного: у Харкові шукали дітей, чию матір позбавили прав
21:25
До 12 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу в Дергачах
22:43
У першій підземній школі Харкова вже немає вільних місць – Терехов (відео)
14:17
Синєгубов про загрозу для Борової: можуть оголосити примусову евакуацію дітей
14:33
У Польщі зростає кількість тих, хто погано ставиться до біженців з України

Ви читали новину: «Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів Харківщини. ".