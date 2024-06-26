Примусову евакуацію родин з дітьми з двох сіл на Харківщині розглядає ХОВА
З огляду на безпекову ситуацію на Раді оборони області розглянемо питання примусової евакуації родин із дітьми з сіл Моначинівка, Дорошівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також він повідомив, що сьогодні передали 9 систем РЕБ, 100 FPV-дронів, безпілотний авіакомплекс «Грім» та антенний комплекс бійцям.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 19:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З огляду на безпекову ситуацію на Раді оборони області розглянемо питання примусової евакуації родин із дітьми з сіл Моначинівка, Дорошівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".