Примусову евакуацію родин з дітьми з двох сіл на Харківщині розглядає ХОВА

З огляду на безпекову ситуацію на Раді оборони області розглянемо питання примусової евакуації родин із дітьми з сіл Моначинівка, Дорошівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також він повідомив, що сьогодні передали 9 систем РЕБ, 100 FPV-дронів, безпілотний авіакомплекс «Грім» та антенний комплекс бійцям.