О принудительной эвакуации семей с детьми из 2 сел Харьковщины думают в ХОВА
Фото: Олег Синегубов
Учитывая ситуацию в сфере безопасности на Совете обороны области рассмотрим вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из сел Моначиновка, Дорошевка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также он сообщил, что сегодня передали 9 систем РЭБ, 100 FPV-дронов, беспилотный авиакомплекс «Гром» и антенный комплекс бойцам.
Читайте также: Очередной этап эвакуации: Синегубов об увеличении «серой зоны» на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, село, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О принудительной эвакуации семей с детьми из 2 сел Харьковщины думают в ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 19:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учитывая ситуацию в сфере безопасности на Совете обороны области рассмотрим вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из сел Моначиновка, Дорошевка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".