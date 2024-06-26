О принудительной эвакуации семей с детьми из 2 сел Харьковщины думают в ХОВА

Учитывая ситуацию в сфере безопасности на Совете обороны области рассмотрим вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из сел Моначиновка, Дорошевка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также он сообщил, что сегодня передали 9 систем РЭБ, 100 FPV-дронов, беспилотный авиакомплекс «Гром» и антенный комплекс бойцам.