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О принудительной эвакуации семей с детьми из 2 сел Харьковщины думают в ХОВА

Общество 19:56   26.06.2024
Оксана Якушко
О принудительной эвакуации семей с детьми из 2 сел Харьковщины думают в ХОВА Фото: Олег Синегубов

Учитывая ситуацию в сфере безопасности на Совете обороны области рассмотрим вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из сел Моначиновка, Дорошевка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также он сообщил, что сегодня передали 9 систем РЭБ, 100 FPV-дронов, беспилотный авиакомплекс «Гром» и антенный комплекс бойцам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учитывая ситуацию в сфере безопасности на Совете обороны области рассмотрим вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из сел Моначиновка, Дорошевка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".