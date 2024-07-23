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Майже сотню дітей примусово евакуювали з небезпечних громад Харківщини

Суспільство 19:26   23.07.2024
Олена Нагорна
Майже сотню дітей примусово евакуювали з небезпечних громад Харківщини Фото: Олег Синєгубов

92 дитини із сім’ями вивезли з небезпечних населених пунктів Харківської області у межах примусової евакуації.

Так, 40 дітей виїхали з Борівської громади, 32 – з Вовчанської та 20 – з Кіндрашівської, розповіли у пресслужбі ХОВА.

«Примусова евакуація родин із дітьми відбувається з небезпечних для проживання населених пунктів Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області. Закликаємо мешканців зберегти життя і тимчасово залишити території, що обстрілюються ворогом! Цілодобово та безкоштовно телефонуйте: 0800339291», — йдеться в повідомленні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 дитини із сім’ями вивезли з небезпечних населених пунктів Харківської області у межах примусової евакуації.".