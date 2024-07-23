Майже сотню дітей примусово евакуювали з небезпечних громад Харківщини

92 дитини із сім’ями вивезли з небезпечних населених пунктів Харківської області у межах примусової евакуації.

Так, 40 дітей виїхали з Борівської громади, 32 – з Вовчанської та 20 – з Кіндрашівської, розповіли у пресслужбі ХОВА.

«Примусова евакуація родин із дітьми відбувається з небезпечних для проживання населених пунктів Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області. Закликаємо мешканців зберегти життя і тимчасово залишити території, що обстрілюються ворогом! Цілодобово та безкоштовно телефонуйте: 0800339291», — йдеться в повідомленні.