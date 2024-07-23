Майже сотню дітей примусово евакуювали з небезпечних громад Харківщини
Фото: Олег Синєгубов
92 дитини із сім’ями вивезли з небезпечних населених пунктів Харківської області у межах примусової евакуації.
Так, 40 дітей виїхали з Борівської громади, 32 – з Вовчанської та 20 – з Кіндрашівської, розповіли у пресслужбі ХОВА.
«Примусова евакуація родин із дітьми відбувається з небезпечних для проживання населених пунктів Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області. Закликаємо мешканців зберегти життя і тимчасово залишити території, що обстрілюються ворогом! Цілодобово та безкоштовно телефонуйте: 0800339291», — йдеться в повідомленні.
Читайте також: Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже сотню дітей примусово евакуювали з небезпечних громад Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 19:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 дитини із сім’ями вивезли з небезпечних населених пунктів Харківської області у межах примусової евакуації.".