125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з виконавчим директором Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) Міхаелем Фацекасом та Великим магістром Товариства лицарів Ордену Святого Георгія Карлом фон Габсбурґ-Лотаринзьким та обговорив допомогу місту.

У рамках зустрічі вони обговорили передачу Харкову 125-ти генераторів для медзакладів, шкіл, дитбудинків, будинків для літніх людей тощо. Також місту передали 150 ноутбуків для шкіл та публічного сектору.

Зараз ключове завдання міської влади є підготовка до опалювального сезону, зокрема, децентралізація систем тепло-, енерго- та водопостачання, а також облаштування підземних шкіл, зазначив Терехов.

Міхаель Фацекас розповів, що їхня організація готова допомагати Харкову й надалі, в т. ч. розробляти нові проєкти, спрямовані на підтримку харків’ян.