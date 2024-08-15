125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з виконавчим директором Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) Міхаелем Фацекасом та Великим магістром Товариства лицарів Ордену Святого Георгія Карлом фон Габсбурґ-Лотаринзьким та обговорив допомогу місту.
У рамках зустрічі вони обговорили передачу Харкову 125-ти генераторів для медзакладів, шкіл, дитбудинків, будинків для літніх людей тощо. Також місту передали 150 ноутбуків для шкіл та публічного сектору.
Зараз ключове завдання міської влади є підготовка до опалювального сезону, зокрема, децентралізація систем тепло-, енерго- та водопостачання, а також облаштування підземних шкіл, зазначив Терехов.
Міхаель Фацекас розповів, що їхня організація готова допомагати Харкову й надалі, в т. ч. розробляти нові проєкти, спрямовані на підтримку харків’ян.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з виконавчим директором Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) Міхаелем Фацекасом та Великим магістром Товариства лицарів Ордену Святого Георгія Карлом фон Габсбурґ-Лотаринзьким та обговорив допомогу місту.".