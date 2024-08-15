Live
  • Чт 15.08.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.33
  • EUR 45.55

125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори

Суспільство 18:55   15.08.2024
Оксана Якушко
125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з виконавчим директором Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) Міхаелем Фацекасом та Великим магістром Товариства лицарів Ордену Святого Георгія Карлом фон Габсбурґ-Лотаринзьким та обговорив допомогу місту.

У рамках зустрічі вони обговорили передачу Харкову 125-ти генераторів для медзакладів, шкіл, дитбудинків, будинків для літніх людей тощо. Також місту передали 150 ноутбуків для шкіл та публічного сектору.

Зараз ключове завдання міської влади є підготовка до опалювального сезону, зокрема, децентралізація систем тепло-, енерго- та водопостачання, а також облаштування підземних шкіл, зазначив Терехов.

Міхаель Фацекас розповів, що їхня організація готова допомагати Харкову й надалі, в т. ч. розробляти нові проєкти, спрямовані на підтримку харків’ян.

Читайте також: 8 потужних генераторів отримала Харківщина від німецьких партнерів

Автор: Оксана Якушко
Популярно
125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори
125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори
15.08.2024, 18:55
Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині
Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині
15.08.2024, 18:06
Шість боїв тривають на півночі та сході Харківщини – Генштаб ЗСУ
Шість боїв тривають на півночі та сході Харківщини – Генштаб ЗСУ
15.08.2024, 17:24
За ніч спалив шість авто військових: у Харкові спіймали контрактника-дезертира
За ніч спалив шість авто військових: у Харкові спіймали контрактника-дезертира
15.08.2024, 16:43
Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи
Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи
15.08.2024, 16:16
Майже дві доби не буде води під Харковом через ремонт на окружній
Майже дві доби не буде води під Харковом через ремонт на окружній
15.08.2024, 16:06

Новини за темою:

19:58
Терехов про темпи встановлення енергооб’єктів у Харкові: Будемо прискорюватися
19:24
Не тільки школи: Терехов анонсував підземні відділення лікарень у Харкові
21:35
Чому Харків не отримує держкоштів на підземні школи – відповідь МОН Терехову
19:34
Терехов заявив, що “військовий ПДФО” має залишатися в держбюджеті
19:56
Терехов розповів про стан 12 постраждалих внаслідок “прильоту” по Харкову

Ви читали новину: «125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 18:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з виконавчим директором Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI) Міхаелем Фацекасом та Великим магістром Товариства лицарів Ордену Святого Георгія Карлом фон Габсбурґ-Лотаринзьким та обговорив допомогу місту.".