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125 генераторов для больниц и школ Харькова передадут иностранные доноры

Общество 18:55   15.08.2024
Оксана Якушко
125 генераторов для больниц и школ Харькова передадут иностранные доноры Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с исполнительным директором Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI) Михаэлем Фацекасом и Великим магистром Общества рыцарей Ордена Святого Георгия Карлом фон Габсбург-Лотарингским и обсудил помощь городу.

В рамках встречи они обсудили передачу Харькову 125-ти генераторов для медучреждений, школ, детдомов, домов престарелых и т.д. Также городу передали 150 ноутбуков для школ и общественного сектора.

Сейчас ключевой задачей городских властей является подготовка к отопительному сезону, в частности, децентрализация систем тепло-, энерго- и водоснабжения, а также обустройство подземных школ, отметил Терехов.

Михаэль Фацекас рассказал, что их организация готова помогать Харькову разрабатывать новые проекты, направленные на поддержку харьковчан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 18:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с исполнительным директором Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI) Михаэлем Фацекасом и Великим магистром Общества рыцарей Ордена Святого Георгия Карлом фон Габсбург-Лотарингским и обсудил помощь городу.".