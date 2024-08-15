125 генераторов для больниц и школ Харькова передадут иностранные доноры
Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с исполнительным директором Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI) Михаэлем Фацекасом и Великим магистром Общества рыцарей Ордена Святого Георгия Карлом фон Габсбург-Лотарингским и обсудил помощь городу.
В рамках встречи они обсудили передачу Харькову 125-ти генераторов для медучреждений, школ, детдомов, домов престарелых и т.д. Также городу передали 150 ноутбуков для школ и общественного сектора.
Сейчас ключевой задачей городских властей является подготовка к отопительному сезону, в частности, децентрализация систем тепло-, энерго- и водоснабжения, а также обустройство подземных школ, отметил Терехов.
Михаэль Фацекас рассказал, что их организация готова помогать Харькову разрабатывать новые проекты, направленные на поддержку харьковчан.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: генератор, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с исполнительным директором Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI) Михаэлем Фацекасом и Великим магистром Общества рыцарей Ордена Святого Георгия Карлом фон Габсбург-Лотарингским и обсудил помощь городу.".