Мільярд гривень заощадять на утриманні доріг Харківщини внаслідок торгів – ХАЦ
Два договори загальною вартістю 2,47 мільярда гривень щодо утримання доріг державного значення та мостів на Харківщині уклала обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури. Угоди діють до 31 липня 2027 року.
Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на систему публічних закупівель «ProZorro».
Так, на 967,5 мільйона гривень уклали договір із ТОВ «Ростдорстрой». Економія на торгах становила майже 521 мільйон гривень. За цим договором відремонтують:
Ще на 1,5 мільярда гривень уклали договір із ТОВ “Група компаній “Автострада”. Економія внаслідок торгів складає 503,5 мільйона гривень.
Перелік доріг:
Йдеться як про ліквідацію вибоїн на дорогах, так і про утримання супутньої інфраструктури: нанесення розмітки, ремонт та фарбування огороджень, підтримання у робочому стані мостів. Також у вартість включили утримання доріг узимку.
Крім цього, також відбулися торги на утримання доріг в області, за результатом яких планується укласти договір на 2,73 мільярда гривень із ТОВ «Автомагістраль-Південь». У травні 2024 року Служба відновлення вже уклала одну угоду на утримання доріг області з ТОВ «Автомагістраль-Південь» на 2 мільярди гривень.
Минулого тижня під час спілкування з журналістами начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв зазначив, що заборгованість перед підрядниками за всіма напрямкам діяльності Служби становить понад 2 мільярди гривень, зокрема борг за утримання доріг складає 465,4 мільйона.
Читайте також: Оголошено тендер на 2 млрд грн на утримання доріг та мостів Харківщини: деталі
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: дороги, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, Харків, харьковский антикоррупционный центр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мільярд гривень заощадять на утриманні доріг Харківщини внаслідок торгів – ХАЦ»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 12:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два договори загальною вартістю 2,47 мільярда гривень щодо утримання доріг державного значення та мостів на Харківщині уклала обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури. Угоди діють до 31 липня 2027 року.".