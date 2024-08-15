Миллиард сэкономят на содержании дорог Харьковщины в результате торгов — ХАЦ
Два договора общей стоимостью 2,47 миллиарда гривен по содержанию дорог государственного значения и мостов на Харьковщине заключила областная Служба восстановления и развития инфраструктуры. Они действуют до 31 июля 2027 года.
Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».
Так, на 967,5 миллиона гривен заключили договор с ООО «Ростдорстрой». Экономия на торгах составила почти 521 миллион гривен. По этому договору отремонтируют:
Еще на 1,5 миллиарда гривен заключили договор с ООО «Группа компаний „Автострада“. Экономия в результате торгов составляет 503,5 миллиона гривен.
Перечень дорог:
Речь идет как о ликвидации выбоин на дорогах, так и о содержании сопутствующей инфраструктуры: нанесении разметки, ремонте и покраске ограждений, поддержании в рабочем состоянии мостов. Также в стоимость включили содержание дорог зимой.
Кроме этого, также прошли торги на содержание дорог в области, в результате которых планируется заключить договор на 2,73 миллиарда гривен с ООО «Автомагистраль-Юг». В мае 2024 года Служба восстановления уже заключила одно соглашение на содержание дорог области с ООО «Автомагистраль-Юг» на 2 миллиарда гривен.
На прошлой неделе во ходе общения с журналистами начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев отметил, что задолженность перед подрядчиками по всем направлениям деятельности Службы составляет более 2 миллиардов гривен, в частности долг за содержание дорог составляет 465,4 миллиона.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: дороги, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, Харьков, харьковский антикоррупционный центр;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 12:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два договора общей стоимостью 2,47 миллиарда гривен по содержанию дорог государственного значения и мостов на Харьковщине заключила областная Служба восстановления и развития инфраструктуры. Они действуют до 31 июля 2027 года.".