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Тиждень у Харкові та області почнеться зі спеки до +36: прогноз на 26 серпня

Суспільство 21:00   25.08.2024
Олена Нагорна
Тиждень у Харкові та області почнеться зі спеки до +36: прогноз на 26 серпня

У понеділок, 26 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 32 – 34, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 31 – 36.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 26 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".