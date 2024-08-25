Тиждень у Харкові та області почнеться зі спеки до +36: прогноз на 26 серпня

У понеділок, 26 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 32 – 34, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 31 – 36.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.