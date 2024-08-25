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Неделя в Харькове и области начнется с жары до +36: прогноз на 26 августа

Общество 21:00   25.08.2024
Елена Нагорная
Неделя в Харькове и области начнется с жары до +36: прогноз на 26 августа Фото: Василий Голосный

В понедельник, 26 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 32 — 34, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем — 31 — 36.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 26 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".