Неделя в Харькове и области начнется с жары до +36: прогноз на 26 августа

В понедельник, 26 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 32 — 34, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем — 31 — 36.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.