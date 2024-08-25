Зеленський про операцію на Курщині: РФ хотіла окупувати Харків, а потім Суми

Операція Сил оборони України в Курській області РФ є превентивним заходом, щоб не дати окупантам наступати на Сумщину, як раніше на Харківщину, пояснив президент України Володимир Зеленський індійським ЗМІ 25 серпня.

«Росія підготувала вторгнення на Харківщині та хотіла окупувати півторамільйонне місто Харків… Росія хоче окупувати це місто. Ми зупинили. Це була частина їхньої операції, ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їхній крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави, якраз в бік міста Суми з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Путін “не думає про свої території”.

«Після того, як вони завдають ударів по нашій енергетиці, ми б’ємо по їхніх військових аеропортах. І ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, у Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містах, у Курській області, куди ми зайшли швидко, там нічого немає. Так, там є їхні військові, але такої ППО потужної, як навколо домівки товариша Путіна, у них немає», — додав Зеленський.