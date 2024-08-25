Зеленский об операции на Курщине: РФ хотела оккупировать Харьков, а затем Сумы

Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ была превентивной мерой, чтобы не дать оккупантам наступать на Сумщину, как до этого на Харьковщину, пояснил президент Украины Владимир Зеленский индийским СМИ 25 августа.

«Россия подготовила вторжение на Харьковщине и хотела оккупировать полуторамиллионный город Харьков… Россия хочет оккупировать этот город. Мы остановили. Это была часть их операции, мы сорвали им эту наступательную операцию. А следующий их шаг был, и они уже все подготовили на севере нашего государства, как раз в сторону города Сумы со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Путин «не думает о своих территориях».

«После того, как они наносят удары по нашей энергетике, мы бьем по их военным аэропортам. И мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городах, в Курской области, куда мы зашли быстро, там ничего нет. Да, там есть их военные, но такой ПВО мощной, как вокруг дома товарища Путина, у них нет», — добавил Зеленский.