Загибла та поранений внаслідок удару росіян по селу на Харківщині
Росіяни вдарили по селу Макарове у Золочівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка. Зазнав легких поранень цивільний 59-річний чоловік. Пошкоджені три приватні будинки, господарські будівлі та енергомережі», — заявив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Олег Синегубов, село, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по селу Макарове у Золочівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".