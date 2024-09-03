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Загибла та поранений внаслідок удару росіян по селу на Харківщині

Події 17:35   03.09.2024
Оксана Якушко
Загибла та поранений внаслідок удару росіян по селу на Харківщині

Росіяни вдарили по селу Макарове у Золочівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка. Зазнав легких поранень цивільний 59-річний чоловік. Пошкоджені три приватні будинки, господарські будівлі та енергомережі», — заявив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 17:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по селу Макарове у Золочівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".