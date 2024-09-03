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Погибшая и раненый в результате удара россиян по селу на Харьковщине

Происшествия 17:35   03.09.2024
Оксана Якушко
Погибшая и раненый в результате удара россиян по селу на Харьковщине

Россияне ударили по селу Макарово в Золочевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеских обстрелов погибла 38-летняя женщина. Получил легкие ранения гражданский 59-летний мужчина. Повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и энергосети», — заявил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 17:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по селу Макарово в Золочевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".