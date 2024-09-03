Погибшая и раненый в результате удара россиян по селу на Харьковщине
Россияне ударили по селу Макарово в Золочевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате вражеских обстрелов погибла 38-летняя женщина. Получил легкие ранения гражданский 59-летний мужчина. Повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и энергосети», — заявил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, село, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по селу Макарово в Золочевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".