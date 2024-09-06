Ракетного удару по Люботину завдали ЗС РФ вранці: є постраждалі
Близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Попередньо: ракетний удар, тип встановлюється. Пошкоджені житлові будинки. Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Усі відмовились від шпиталізації”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".