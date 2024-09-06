Вночі росіяни на Харківщині обстріляли Богодухів та Чугуївський район – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що обидва російські удари вночі призвели до пожеж на відкритих територіях, пошкоджені лінії електропередач.
“02:35 6 вересня, Богодухівський район, м. Богодухів. Внаслідок обстрілу горіла трава та лісова підстилка. Постраждалих немає. 00:14, Чугуївський район, Чкалівська ТГ, с. Залізничне. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 10 000 м кв. Пошкоджені лінії електропередач“, – поінформував про наслідки нічних обстрілів Синєгубов.
Також увечері 5 вересня пожежі через обстріли виникли: в Куп’янську (горіли дві господарчі будови, обійшлося без постраждалих); Цупівці Дергачівської громади (горіла трава за територією села); Сеньковому Куп’янської громади (горіла господарча споруда та трава); Черкаській Лозовій (горіла трава); Циркунах (горів приватний будинок та дві господарчі будівлі, постраждали дві особи); Богуславці Борівської громади (горіла трава); Московці Куп’янської громади (горіла трава та чагарники); Новоосиновому Курилівської громади (горіла трава); Стецьківці Великобурлуцької громади (горіла лісова підстилка); Кас’янівці Дворічанської громади (горіла лісова підстилка).
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Також вранці 5 вересня росіяни пошкодили приватний будинок у селі Шийківка. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що обидва російські удари вночі призвели до пожеж на відкритих територіях, пошкоджені лінії електропередач".