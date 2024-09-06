Ночью россияне на Харьковщине обстреляли Богодухов и Чугуевский район — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оба российские удара ночью привели к пожарам на открытых территориях, повреждены линии электропередач.
«02:35 6 сентября, Богодуховский район, г. Богодухов. В результате обстрела горела трава и лесная подстилка. Пострадавших нет. 00:14, Чугуевский район, Чкаловская ТГ, с. Железнодорожное. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 10 000 м кв. Повреждены линии электропередач», — проинформировал о последствиях ночных обстрелов Синегубов.
Также вечером 5 сентября пожары из-за обстрелов возникли: в Купянске (горели две хозпостройки, обошлось без пострадавших); Цуповке Дергачевской громады (горела трава за территорией села); Сеньково Купянской громады (горела хозпостройка и трава); Черкасской Лозовой (горела трава); Циркунах (горел частный дом и две хозпостройки, пострадали два человека); Богуславке Боровской громады (горела трава); Московке Купянской громады (горела трава и кустарники); Новоосиново Куриловской громады (горела трава); Стецьковке Великобурлукской громады (горела лесная подстилка); Касьяновке Двуречанской громады (горела лесная подстилка).
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Также утром 5 сентября россияне повредили частный дом в селе Шейковка. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пожары, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оба российские удара ночью привели к пожарам на открытых территориях, повреждены линии электропередач".