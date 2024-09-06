Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов
Фото: Вадим Беликов
Около 7:30 оккупанты ударили по Люботину в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Предварительно: ракетный удар, тип устанавливается. Повреждены жилые дома. Медики экстренной помощи получили три обращения: от 42-летней и 65-летней женщин и 16-летней девушки. Все отказались от госпитализации», — сообщил начальник ХОВА.
Читайте также: Ночью россияне на Харьковщине обстреляли Богодухов и Чугуевский район — ХОВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Люботин, новости Харькова, пострадавшие, ракетний удар, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 7:30 оккупанты ударили по Люботину в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".