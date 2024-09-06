Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов

Около 7:30 оккупанты ударили по Люботину в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно: ракетный удар, тип устанавливается. Повреждены жилые дома. Медики экстренной помощи получили три обращения: от 42-летней и 65-летней женщин и 16-летней девушки. Все отказались от госпитализации», — сообщил начальник ХОВА.