Live
  • Пт 06.09.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов

Происшествия 08:32   06.09.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов Фото: Вадим Беликов

Около 7:30 оккупанты ударили по Люботину в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно: ракетный удар, тип устанавливается. Повреждены жилые дома. Медики экстренной помощи получили три обращения: от 42-летней и 65-летней женщин и 16-летней девушки. Все отказались от госпитализации», — сообщил начальник ХОВА.

Читайте также: Ночью россияне на Харьковщине обстреляли Богодухов и Чугуевский район — ХОВА

Автор: Оксана Горун
Популярно
ВС РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого — ОТГВ «Харьков»
ВС РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого — ОТГВ «Харьков»
04.09.2024, 10:37
Главные новости Харькова 6.09: ракетный удар, продвижение СОУ возле Липцев
Главные новости Харькова 6.09: ракетный удар, продвижение СОУ возле Липцев
06.09.2024, 08:40
Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов
Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов
06.09.2024, 08:32
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
03.09.2024, 10:35
ISW: успехов на Харьковщине у ВС РФ нет уже который день
ISW: успехов на Харьковщине у ВС РФ нет уже который день
05.09.2024, 07:50
Генштаб сообщил про авиаудар по Харькову за минувшие сутки
Генштаб сообщил про авиаудар по Харькову за минувшие сутки
06.09.2024, 09:05

Новости по теме:

12:09
Россияне нанесли удар по Люботину под Харьковом, трое пострадавших – Синегубов
08:37
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
18:58
ДТП под Харьковом: автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
20:25
Подземную школу, построенную с нуля, открыли в Люботине под Харьковом (видео)
11:13
Угрожал выложить интимные видео: житель Люботина требовал деньги с экс-девушки

Вы читали новость: «Ракетный удар по Люботину нанесли ВС РФ утром: есть пострадавшие — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 7:30 оккупанты ударили по Люботину в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".