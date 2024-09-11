Готуємося до зимових відключень в Україні з сонячними генераторами BLUETTI

Цієї зими в Україні очікуються ще складніші умови, ніж минулої. Через зниження виробництва електроенергії до третини від довоєнного рівня та постійні проблеми з інфраструктурою, відключення електроенергії неминучі.

У найгіршому випадку українці можуть мати лише чотири години електроенергії на день. Щоб залишатися в теплі, підтримувати зарядку пристроїв і забезпечити безпеку своєї родини, наявність надійного резервного джерела живлення стає важливішим, ніж будь-коли.

Важливість резервних джерел живлення

Відключення електроенергії можуть порушити повсякденне життя, залишаючи домівки без світла, тепла, води та електрики для приготування їжі або живлення важливих приладів, таких як холодильники та обігрівачі. Бізнеси також стикаються з труднощами, багато хто не може працювати без електроенергії. Це робить резервні джерела живлення, такі як портативні електростанції та системи безперебійного живлення (UPS), необхідними для збереження нормального життя під час відключень.

Чому варто обрати сонячні генератори під час відключень електроенергії

Сонячні генератори забезпечують чисте, ефективне та надійне джерело живлення під час відключень. На відміну від традиційних генераторів на паливі, сонячні генератори працюють безшумно і можуть перезаряджатися за допомогою сонячної енергії, що робить їх економічно вигідними та екологічно безпечними. Вони прості у використанні та миттєво активуються під час відключень. Без шкідливих викидів вони безпечні для використання в приміщенні.

Найкращі сонячні генератори BLUETTI для зимових відключень електроенергії

При виборі сонячного генератора варто враховувати ваші потреби в енергії та бюджет. BLUETTI, провідний бренд у цій галузі, пропонує низку моделей, розроблених для задоволення різних потреб.

Для екстреного резервного живлення для основних пристроїв розгляньте моделі, такі як AC70P, AC180P, AC200PL та AC240P. Усі вони оснащені функцією UPS (Uninterruptible Power Supply), що забезпечує швидке перемикання менше ніж за 20 мс для підтримання постійного живлення для критично важливих пристроїв. Вони портативні та підтримують різноманітні способи зарядки від настінних розеток, сонячних панелей, автомобільних портів і генераторів.

🔹 BLUETTI AC70P: Компактний, вагою 10,2 кг, цей генератор потужністю 1000 Вт з ємністю 768 Вт·год підтримує зарядку телефонів, ноутбуків, ламп, радіо та іншої невеликої електроніки.

🔹 BLUETTI AC180P: Завдяки вихідній потужності 1800 Вт і ємності 1440 Вт·год, він може забезпечити живленням все — від холодильників, мікрохвильовок та кавоварок до фенів. Заряджається від мережі всього за 1,5 години.

🔹 BLUETTI AC200PL: Пропонує вихідну потужність 2400 Вт і ємність 2304 Вт·год, здатний живити пристрої, такі як холодильники, водяні насоси, кухонні прилади і навіть невеликі кондиціонери протягом кількох годин. Допускає розширення ємності за рахунок додаткових акумуляторів до максимальної ємності 8448 Вт·год.

🔹 BLUETTI AC240P: Для більш вимогливих потреб у енергії цей водостійкий генератор забезпечує вихідну потужність 2400 Вт і ємність 1843 Вт·год, забезпечуючи безперервне живлення в суворих умовах. Швидко заряджається від мережі та сонця за 1,2-1,8 години.

Для резервного живлення будинку або малого бізнесу потужною опцією є система зберігання енергії EP760. Ця система забезпечує до 7600 Вт потужності для зарядки всього, що є в будинку, невеликому офісі, роздрібному магазині та інших складних сценаріях. Її модульний дизайн дозволяє налаштовувати ємність від 9,9 кВт·год до 19,8 кВт·год з кількома батареями B500. Це дозволяє користувачам починати з мінімальними початковими витратами та розширювати ємність у міру зростання потреб. Система може заряджатися від мережі за розкладом, визначеним користувачем, щоб відповідати поточному графіку відключень електроенергії. Сумісна з різними сонячними установками для зарядки до 9 кВт, вона забезпечує безперебійне живлення навіть під час відключень електроенергії.

Де купити електростанції BLUETTI в Україні

На даний момент клієнти в Україні не можуть купувати продукцію безпосередньо на офіційному сайті BLUETTI. Проте вони можуть знайти авторизованих партнерів, зазначених на сайті BLUETTI. Інвестиції в сонячний генератор BLUETTI — це проактивний крок до забезпечення енергетичної безпеки та комфорту під час триваючих відключень електроенергії.

Про компанію BLUETTI

Як технологічний піонер у сфері чистої енергії, BLUETTI прагне до сталого майбутнього, надаючи доступні рішення для зберігання зеленої енергії як для використання в приміщенні, так і на вулиці. Завдяки таким ініціативам, як програма LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI має на меті забезпечити електроенергією 1 мільйон африканських родин у віддалених районах. Зосереджуючись на інноваціях і потребах клієнтів, BLUETTI зарекомендувала себе як надійний лідер галузі у понад 110 країнах і регіонах.