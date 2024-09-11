Готовимся к зимним отключениям в Украине с солнечными генераторами BLUETTI

Этой зимой в Украине ожидаются еще более сложные условия, чем прошлой. Из-за снижения производства электроэнергии до трети от довоенного уровня и постоянных проблем с инфраструктурой, отключения электроэнергии неизбежны.

В худшем случае украинцы могут иметь всего четыре часа электроэнергии в день. Чтобы оставаться в тепле, поддерживать зарядку устройств и обеспечить безопасность своей семьи, наличие надежного резервного источника питания становится важнее, чем когда-либо.

Важность резервных источников питания

Отключение электроэнергии может нарушить повседневную жизнь, оставляя дома без света, тепла, воды и электричества для приготовления пищи или питания важных приборов, таких как холодильники и обогреватели. Бизнесы также сталкиваются с трудностями, многие не могут работать без электроэнергии. Это делает резервные источники питания, такие как портативные электростанции и системы бесперебойного питания (UPS), необходимыми для сохранения нормальной жизни во время отключений.

Почему стоит выбрать солнечные генераторы во время отключения электроэнергии

Солнечные генераторы обеспечивают чистый, эффективный и надежный источник питания при отключении. В отличие от традиционных генераторов на топливе солнечные генераторы работают бесшумно и могут перезаряжаться с помощью солнечной энергии, что делает их экономически выгодными и экологически безопасными. Они просты в использовании и мгновенно активируются при отключении. Без вредных выбросов они безопасны для использования в помещении.

Лучшие солнечные генераторы BLUETTI для зимних отключений электроэнергии

При выборе солнечного генератора следует учитывать ваши потребности в энергии и бюджет. BLUETTI, ведущий бренд в этой области, предлагает ряд моделей, разработанных для удовлетворения различных потребностей.

Для экстренного резервного питания для основных устройств посмотрите модели, такие как AC70P, AC180P, AC200PL и AC240P. Все они оснащены функцией UPS (Uninterruptible Power Supply), обеспечивающей быстрое переключение менее 20 мс для поддержания постоянного питания для критически важных устройств. Они портативны и поддерживают разные способы зарядки от настенных розеток, солнечных панелей, автомобильных портов и генераторов.

🔹 BLUETTI AC70P: Компактный, весом 10,2 кг, этот генератор мощностью 1000 Вт с емкостью 768 Вт·ч поддерживает зарядку телефонов, ноутбуков, ламп, радио и другой небольшой электроники.

🔹 BLUETTI AC180P: Благодаря выходной мощности 1800 Вт и емкости 1440 Вт·ч, он может обеспечить питанием все — от холодильников, микроволновок и кофеварок до фенов. Заряжается от сети всего за 1,5 часа.

🔹 BLUETTI AC200PL: Предлагает выходную мощность 2400 Вт и емкость 2304 Вт·ч, способен питать устройства, такие как холодильники, водяные насосы, кухонные приборы и даже небольшие кондиционеры в течение нескольких часов. Допускает расширение емкости за счет дополнительных аккумуляторов до максимальной емкости 8448 Вт·ч.

🔹 BLUETTI AC240P: Для более требовательных потребностей в энергии этот водостойкий генератор обеспечивает выходную мощность 2400 Вт и емкость 1843 Вт·ч, обеспечивая непрерывное питание в тяжелых условиях. Быстро заряжается от сети и солнца за 1,2-1,8 часа.

Для резервного питания дома или малого бизнеса мощной опцией есть система хранения энергии EP760. Эта система обеспечивает до 7600 Вт мощности для зарядки всего имеющегося в доме, небольшом офисе, розничном магазине и других сложных сценариях. Ее модульный дизайн позволяет настраивать емкость от 9,9 кВтч до 19,8 кВтч с несколькими батареями B500. Это позволяет пользователям начинать с минимальными начальными затратами и расширять емкость по мере роста потребностей. Система может заряжаться от сети по расписанию, определенному пользователем, чтобы соответствовать текущему графику отключения электроэнергии. Совместимая с разными солнечными установками для зарядки до 9 кВт, она обеспечивает бесперебойное питание даже при отключении электроэнергии.

Где купить электростанции BLUETTI в Украине

В настоящее время клиенты в Украине не могут покупать продукцию непосредственно на официальном сайте BLUETTI. Тем не менее они могут найти авторизованных партнеров, указанных на сайте BLUETTI. Инвестиции в солнечный генератор BLUETTI — проактивный шаг к обеспечению энергетической безопасности и комфорта во время продолжающихся отключений электроэнергии.

О компании BLUETTI

Как технологичный пионер в сфере чистой энергии, BLUETTI стремится к устойчивому будущему, предоставляя доступные решения для хранения зеленой энергии как для использования в помещении, так и на улице. Благодаря таким инициативам, как программа LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI стремится обеспечить электроэнергией 1 миллион африканских семей в отдаленных районах. Сосредотачиваясь на инновациях и потребностях клиентов, BLUETTI зарекомендовала себя как надежный лидер отрасли в более чем 110 странах и регионах.