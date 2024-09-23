За неправдиве повідомлення про мінування чоловік отримав 4,5 роки в’язниці
35-річний мешканець Богодухова наприкінці березня цього року повідомив СБУ про мінування нафтопереробного підприємства, а також столичного метро. Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, невдовзі правоохоронці встановили, що інформація – неправдива.
До дзвінка чоловік підготувався заздалегідь – навіть купив новий телефон, з якого дзвонив до СБУ. У прокуратурі уточнили: свою провину злочинець визнав.
“Однак заявив, що зовсім не відчуває каяття за скоєне, оскільки такими діями він висловлює свій протест проти політики держави і вважає дії керівництва України незаконними”, – зазначили правоохоронці.
За свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху чоловік проведе за ґратами чотири роки шість місяців.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 10:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний мешканець Богодухова наприкінці березня цього року повідомив СБУ про мінування нафтопереробного підприємства, а також столичного метро. Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, невдовзі правоохоронці встановили, що інформація – неправдива. ".