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За неправдиве повідомлення про мінування чоловік отримав 4,5 роки в’язниці

Події 10:35   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
За неправдиве повідомлення про мінування чоловік отримав 4,5 роки в’язниці

35-річний мешканець Богодухова наприкінці березня цього року повідомив СБУ про мінування нафтопереробного підприємства, а також столичного метро. Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, невдовзі правоохоронці встановили, що інформація – неправдива. 

До дзвінка чоловік підготувався заздалегідь – навіть купив новий телефон, з якого дзвонив до СБУ. У прокуратурі уточнили: свою провину злочинець визнав.

“Однак заявив, що зовсім не відчуває каяття за скоєне, оскільки такими діями він висловлює свій протест проти політики держави і вважає дії керівництва України незаконними”, – зазначили правоохоронці.

За свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху чоловік проведе за ґратами чотири роки шість місяців.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 10:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний мешканець Богодухова наприкінці березня цього року повідомив СБУ про мінування нафтопереробного підприємства, а також столичного метро. Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, невдовзі правоохоронці встановили, що інформація – неправдива. ".