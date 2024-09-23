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За ложное сообщение о минировании житель Богодухова проведет 4,5 года в тюрьме

Происшествия 10:35   23.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
За ложное сообщение о минировании житель Богодухова проведет 4,5 года в тюрьме

35-летний житель Богодухова в конце марта этого года сообщил СБУ о минировании нефтеперерабатывающего предприятия, а также – столичного метро. Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, вскоре правоохранители установили, что информация – неправдивая. 

К звонку мужчина подготовился заранее – даже купил новый телефон, с которого звонил в СБУ. В прокуратуре уточнили: свою вину преступник признал.

«Однако заявил, что совершенно не испытывает раскаяния за совершенное, поскольку такими действиями он выражает свой протест против политики государства и считает действия руководства Украины незаконными», – отметили правоохранители.

За заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва мужчина проведет за решеткой четыре года шесть месяцев.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний житель Богодухова в конце марта этого года сообщил СБУ о минировании нефтеперерабатывающего предприятия, а также – столичного метро. Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, вскоре правоохранители установили, что информация – неправдивая. ".