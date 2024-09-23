За ложное сообщение о минировании житель Богодухова проведет 4,5 года в тюрьме

35-летний житель Богодухова в конце марта этого года сообщил СБУ о минировании нефтеперерабатывающего предприятия, а также – столичного метро. Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, вскоре правоохранители установили, что информация – неправдивая.

К звонку мужчина подготовился заранее – даже купил новый телефон, с которого звонил в СБУ. В прокуратуре уточнили: свою вину преступник признал.

«Однако заявил, что совершенно не испытывает раскаяния за совершенное, поскольку такими действиями он выражает свой протест против политики государства и считает действия руководства Украины незаконными», – отметили правоохранители.

За заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва мужчина проведет за решеткой четыре года шесть месяцев.