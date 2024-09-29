Авіаудари по селу Слатине: у ДСНС повідомили подробиці (фото)
ЗС РФ 28 вересня близько 16:40 здійснили серію з кількох авіаударів по селу Слатине на Харківщині. У результаті загинули троє людей, ще шість отримали поранення.
“Зайнялась нежитлова будівля, модульний будинок, кілька надвірних забудов та автомобіль на загальній площі 140 м кв., а також суха трава на відкритому просторі на площі 1 га. Пошкоджено заклад освіти, приватні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури”, – поінформувала про наслідки пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Пожежа в Слатиному стала єдиною за добу, яка виникла в регіоні через російські обстріли. При цьому загалом було 62 пожежі, у тому числі 47 – в екосистемах (горіло 33,5 га лісів та полів).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ 28 вересня близько 16:40 здійснили серію з кількох авіаударів по селу Слатине на Харківщині. У результаті загинули троє людей, ще шість отримали поранення".