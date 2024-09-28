4 загиблих, 6 поранених – наслідки удару КАБів та дрона на Харківщині
Четверо чоловіків загинули, шістьох жінок поранено, ще у трьох людей гостра реакція на стрес на Харківщині внаслідок сьогоднішніх обстрілів росіян.
У селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ внаслідок влучення дрона в автомобіль Mitsubishi 61-річний водій загинув. Трьох жінок 55, 62, 71 років із пораненнями госпіталізовано, повідомили в Нацполіції.
28 вересня близько 16:40 двома КАБами росіяни обстріляли селище Слатине. Відбулося загоряння сухої трави та магазинів, пошкоджені житлові будинки, школа. Внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків, трьох жінок поранено, їх госпіталізували, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Ще у трьох людей у Слатиному гостра реакція на стрес.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблі, КАБ, Нацполиция, поранені, Слатино, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 21:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо чоловіків загинули, шістьох жінок поранено, ще у трьох людей гостра реакція на стрес на Харківщині внаслідок сьогоднішніх обстрілів росіян.".