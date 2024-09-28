4 погибших, 6 раненых – последствия удара КАБов и дрона в Харьковской области

Четверо мужчин погибли, шесть женщин ранены, еще у троих острая реакция на стресс в Харьковской области в результате сегодняшних обстрелов россиян.

В поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ в результате попадания дрона в автомобиль Mitsubishi 51-летний водитель погиб. Три женщины 55, 62, 71 лет с ранениями госпитализированы, сообщили в Нацполиции.

28 сентября около 16:40 двумя КАБами россияне обстреляли поселок Слатино. Произошло возгорание сухой травы и магазинов, повреждены жилые дома, школа. В результате обстрела погибли трое мужчин, три женщины ранены, их госпитализировали, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Еще у троих человек в Слатино острая реакция на стресс.

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