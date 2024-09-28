Трое погибших и трое раненых в результате авиаудара по Слатино на Харьковщине
О вражеском авиаударе по Слатино сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате вражеского авиаудара по Слатино погибли три человека. Также трое раненых. Одна женщина в тяжелом состоянии», – сообщил Синегубов.
Враг ударил по гражданской инфраструктуре, повреждено учебное заведение, магазины. Люди в это время находились по улице.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, загиблі, обстрел, погибшие, поранені, синегубов, Слатино, Харьковская область, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 17:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеском авиаударе по Слатино сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".