Трое погибших и трое раненых в результате авиаудара по Слатино на Харьковщине

О вражеском авиаударе по Слатино сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеского авиаудара по Слатино погибли три человека. Также трое раненых. Одна женщина в тяжелом состоянии», – сообщил Синегубов.

Враг ударил по гражданской инфраструктуре, повреждено учебное заведение, магазины. Люди в это время находились по улице.