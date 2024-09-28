Live
  • Сб 28.09.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

Трое погибших и трое раненых в результате авиаудара по Слатино на Харьковщине

Происшествия 17:42   28.09.2024
Оксана Якушко
Трое погибших и трое раненых в результате авиаудара по Слатино на Харьковщине

О вражеском авиаударе по Слатино сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеского авиаудара по Слатино погибли три человека. Также трое раненых. Одна женщина в тяжелом состоянии», – сообщил Синегубов.

Враг ударил по гражданской инфраструктуре, повреждено учебное заведение, магазины. Люди в это время находились по улице.

Читайте также: Судью Верховного суда, развозившего гуманитарку, убил дрон РФ на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине
Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине
28.09.2024, 16:44
Испанцы интересуются тендерами на строительство метро в Харькове — Терехов
Испанцы интересуются тендерами на строительство метро в Харькове — Терехов
28.09.2024, 14:15
Главные новости Харькова 28.09: РФ ударила дроном по авто, погибший и раненые
Главные новости Харькова 28.09: РФ ударила дроном по авто, погибший и раненые
28.09.2024, 17:49
Трое погибших и трое раненых в результате авиаудара по Слатино на Харьковщине
Трое погибших и трое раненых в результате авиаудара по Слатино на Харьковщине
28.09.2024, 17:42
Судью Верховного суда, развозившего гуманитарку, убил дрон РФ на Харьковщине
Судью Верховного суда, развозившего гуманитарку, убил дрон РФ на Харьковщине
28.09.2024, 17:04
Двойной удар по больнице в Сумах: уже 9 погибших, 19 тяжело раненых (видео)
Двойной удар по больнице в Сумах: уже 9 погибших, 19 тяжело раненых (видео)
28.09.2024, 16:30

Новости по теме:

20:22
Плиты висят над головой просто — Чубенко о разборе завалов 9-этажки в Харькове
21:01
В Харькове убирают мусор после атаки РФ и закрывают окна в поврежденных домах
20:17
Авиаудар по Харькову: прокуратура актуализировала информацию о «прилетах»
19:42
Под завалами 9-этажки в Харькове ищут человека, на стадион упал ФАБ-250 (фото)
18:50
По хлебозаводу в Харькове также ударили ФАБ-500, там погибла женщина (фото)

Вы читали новость: «Трое погибших и трое раненых в результате авиаудара по Слатино на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеском авиаударе по Слатино сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".