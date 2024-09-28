Троє загиблих і троє поранених внаслідок авіаудару по Слатиному на Харківщині

Про ворожий авіаудар по Слатиному повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожого авіаудару по Слатиному загинули троє людей. Також троє поранених. Одна жінка у тяжкому стані», – повідомив Синєгубов.

Ворог ударив по цивільній інфраструктурі, пошкоджені навчальний заклад, магазини. Люди в цей час перебували по вулиці.