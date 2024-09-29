Авиаудары по селу Слатино: в ГСЧС сообщили подробности (фото)
ВС РФ 28 сентября около 16:40 осуществили серию из нескольких авиаударов по селу Слатино в Харьковской области. В результате погибли три человека, еще шесть получили ранения.
«Загорелось нежилое здание, модульный дом, несколько дворовых построек и автомобиль на общей площади 140 м кв., а также сухая трава на открытом пространстве на площади 1 га. Повреждены учебные заведения, частные дома, другие объекты гражданской инфраструктуры», — проинформировала о последствиях пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар в Слатино стал единственным за сутки, возникшим в регионе из-за российских обстрелов. При этом в целом было 62 пожара, в том числе 47 — в экосистемах (горело 33,5 га лесов и полей).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, ГСЧС, загиблі, новости Харькова, погибшие, пожары, поранені, Слатино;
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ 28 сентября около 16:40 осуществили серию из нескольких авиаударов по селу Слатино в Харьковской области. В результате погибли три человека, еще шесть получили ранения".