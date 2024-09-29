Четверо загиблих та 10 постраждалих – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 29 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Протягом дня 28 вересня армія РФ била по півночі Харківської області – дісталося прикордонній Козачій Лопані та селу Слатине, яке знаходиться трохи далі від країни-агресора.

“14:00, Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув 61-річний чоловік. Поранені три жінки 62, 61 та 55 років. 17:12, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені модульний будинок, господарчі споруди, заклад освіти. Постраждали семеро людей віком від 25 до 71 року. Загинули троє чоловіків”, – написав Синєгубов.

Також протягом доби під обстрілами були населені пункти Куп’янського району: прилетіло по багатоквартирному будинку в Ківшарівці, горів будинок у селі Подоли. У цих випадках обійшлося без постраждалих.