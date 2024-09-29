Четверо загиблих та 10 постраждалих – Синєгубов про обстріли Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 29 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
Протягом дня 28 вересня армія РФ била по півночі Харківської області – дісталося прикордонній Козачій Лопані та селу Слатине, яке знаходиться трохи далі від країни-агресора.
“14:00, Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув 61-річний чоловік. Поранені три жінки 62, 61 та 55 років. 17:12, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені модульний будинок, господарчі споруди, заклад освіти. Постраждали семеро людей віком від 25 до 71 року. Загинули троє чоловіків”, – написав Синєгубов.
Також протягом доби під обстрілами були населені пункти Куп’янського району: прилетіло по багатоквартирному будинку в Ківшарівці, горів будинок у селі Подоли. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
Читайте також: Авіаудари по селу Слатине: в ДСНС повідомили подробиці (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, Казачья Лопань, новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов, Слатино;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо загиблих та 10 постраждалих – Синєгубов про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 29 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу".