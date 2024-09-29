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Четверо погибших и 10 пострадавших — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:19   29.09.2024
Оксана Горун
Четверо погибших и 10 пострадавших — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

В течение дня 28 сентября армия РФ била по северу Харьковской области — досталось приграничной Казачьей Лопани и селу Слатино, которое находится чуть дальше от страны-агрессора.

«14:00, Харьковский р-н, с. Казачья Лопань. В результате вражеского обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль. Погиб 61-летний мужчина. Ранены три женщины 62, 61 и 55 лет. 17:12 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Слатино. В результате обстрела КАБ повреждены модульный дом, хозяйственные сооружения, учебное заведение. Пострадали семь человек от 25 до 71 года. Погибли три человека», — написал Синегубов.

Также в течение суток под обстрелами были населенные пункты Купянского района: прилетело по многоквартирному дому в Ковшаровке, горел дом в селе Подолы. В этих случаях обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".