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У Центральному парку Харкова лебеді вирушили на зимівлю

Суспільство 10:19   10.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Центральному парку Харкова лебеді вирушили на зимівлю Фото: Пресслужба Центрального парку Харкова

Наразі відвідувачів парку в зоні озера зустрічатимуть лише качки, зазначили в Центральному парку Харкова.

Переселили лебедів, Центральний парк
Фото: Центральний парк Харкова

“Лебеді поїхали, качки залишилися. Тепер все озеро – це особиста власність зграї. І щодня приєднуються нові члени качиної родини”, – зазначили в парку.

У попередні роки лебедів переселяли у теплі приміщення у Харківському зоопарку – там птахи переживали холоди.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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У Центральному парку Харкова лебеді вирушили на зимівлю

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 10:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відвідувачів парку в зоні озера зустрічатимуть лише качки, зазначили в Центральному парку Харкова.".