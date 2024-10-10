У Центральному парку Харкова лебеді вирушили на зимівлю
Фото: Пресслужба Центрального парку Харкова
Наразі відвідувачів парку в зоні озера зустрічатимуть лише качки, зазначили в Центральному парку Харкова.
“Лебеді поїхали, качки залишилися. Тепер все озеро – це особиста власність зграї. І щодня приєднуються нові члени качиної родини”, – зазначили в парку.
У попередні роки лебедів переселяли у теплі приміщення у Харківському зоопарку – там птахи переживали холоди.
Читайте також: Вперше за 12 років – жінка «привезла» до Харкова лихоманку Західного Нілу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Центральному парку Харкова лебеді вирушили на зимівлю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 10:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відвідувачів парку в зоні озера зустрічатимуть лише качки, зазначили в Центральному парку Харкова.".