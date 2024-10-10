У Центральному парку Харкова лебеді вирушили на зимівлю

Наразі відвідувачів парку в зоні озера зустрічатимуть лише качки, зазначили в Центральному парку Харкова.

“Лебеді поїхали, качки залишилися. Тепер все озеро – це особиста власність зграї. І щодня приєднуються нові члени качиної родини”, – зазначили в парку.

У попередні роки лебедів переселяли у теплі приміщення у Харківському зоопарку – там птахи переживали холоди.