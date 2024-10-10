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В Центральном парке Харькова лебеди отправились на зимовку

Общество 10:19   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Центральном парке Харькова лебеди отправились на зимовку Фото: Центральный парк Харькова

Теперь посетителей парка в зоне озера будут встречать только утки, отметили в Центральном парке Харькова.

Переселили лебедей, Центральный парк
Фото: Центральный парк Харькова

«Лебеди уехали, утки остались. Теперь все озеро – это личная собственность стаи. И каждый день присоединяются новые члены утиной семьи», – отметили в парке.

В предыдущие годы лебедей переселяли в теплые помещения в Харьковском зоопарке – там птицы пережидали холода.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь посетителей парка около озера будут встречать только утки, отметили в Центральном парке Харькова.".