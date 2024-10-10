В Центральном парке Харькова лебеди отправились на зимовку
Фото: Центральный парк Харькова
Теперь посетителей парка в зоне озера будут встречать только утки, отметили в Центральном парке Харькова.
«Лебеди уехали, утки остались. Теперь все озеро – это личная собственность стаи. И каждый день присоединяются новые члены утиной семьи», – отметили в парке.
В предыдущие годы лебедей переселяли в теплые помещения в Харьковском зоопарке – там птицы пережидали холода.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 10:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь посетителей парка около озера будут встречать только утки, отметили в Центральном парке Харькова.".