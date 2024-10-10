В Центральном парке Харькова лебеди отправились на зимовку

Теперь посетителей парка в зоне озера будут встречать только утки, отметили в Центральном парке Харькова.

«Лебеди уехали, утки остались. Теперь все озеро – это личная собственность стаи. И каждый день присоединяются новые члены утиной семьи», – отметили в парке.

В предыдущие годы лебедей переселяли в теплые помещения в Харьковском зоопарке – там птицы пережидали холода.