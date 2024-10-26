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Новини Харкова – головне за 26.10: ЗС РФ атакували на Куп’янському напрямку

Події 08:58   26.10.2024
Оксана Якушко
Новини Харкова – головне за 26.10: ЗС РФ атакували на Куп’янському напрямку

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

21 раз атакували ЗС РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Висока Яруга, Гоптівка, Козача Лопань, Кудіївка в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулися чотири ворожі атаки біля міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу росіяни 17 разів штурмували наші позиції біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 08:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".