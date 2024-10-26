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Новости Харькова – главное за 26.10: ВС РФ атаковали на Купянском направлении

Происшествия 08:58   26.10.2024
Оксана Якушко
Новости Харькова – главное за 26.10: ВС РФ атаковали на Купянском направлении Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

21 раз атаковали ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Высокая Яруга, Гоптовка, Казачья Лопань, Кудеевка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки у города Волчанск.

На Купянском направлении за сутки россияне 17 раз штурмовали наши позиции возле Голубовки, Степовой Новоселовки и Вишневого.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 08:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".